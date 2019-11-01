универсальный Станок улитка TR-U2 с уникальной конструкцией

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Станок 3 в 1: Улитка + Торсион + Фонарик. Прилагаемое усилие в работе легче в 9,2 раза, чем на обычных станках.
кузнечные завитки
Завитки
торсион TR-U2
Торсион
корзинка TR-U2
Корзинка
Подробнее о конструкции
Узнайте всё о станке
из подробного видео
время: 19 мин 20 сек

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основные характеристики улитки tr-u2

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Вертикальная конструкция

Вертикальная конструкция даёт удобство в работе. Не нужно ходить вокруг станка  во время работы.

К тому же такая Улитка занимает меньше места на рабочем столе.

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Малая и большая шестерня

Нагрузка при работе идёт с малой шестерни на большую, что уменьшает прилагаемое усилие в 9,2 раза, чем на обычных станках.

Вы можете работать без напряжения, вращая вороток одной рукой.

Малая шестерня сделана из 45 стали, (ЗАКАЛЕНА)

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Две лекалы в комплекте для Улитки

Две лекалы в комплекте, малая и большая. Малая для более крутого загиба. Большая для полого загиба, также имеет подвижное ухо.

Сделаны из 45 стали (ЗАКАЛЕНЫ)

Минимальный диаметр завитка: 40 мм;
Максимальный диаметр завитка: 150 мм.

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Блок упора

Для регулировки диаметра завитка. Двигается вперёд и назад.

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Рама для крепления

Вы можете и не крепить её, так как станок достаточно устойчив во время работы и без крепления. Потому что вся нагрузка создаётся внутри станка.

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Максимальное сечение обрабатываемых материалов для создания завитков:

Полоса до 25х6 мм
Круг до 10 мм
Квадрат до 10 мм

дополнительные характеристики станка tr-u2

Рассмотрим подробнее дополнительный функционал универсального станка

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Инструмент Торсион

Дополнительная оснастка для создания Торсионов.

Верхний зажим для крепления обрабатываемого материала. В таком положении Вы получаете Торсион длиной 100 см. Если нужен Торсион короче, то просто передвигаете зажим ближе к основанию.

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Размеры и вес станка:

Размеры — 1400x330x500 мм, Вес — 38 кг.

Дополнительная ножка в комплекте, позволяет увеличивать длину Торсиона на столько, на сколько Вам нужно. Просто демонтируйте Торсион от главного узла, закрепите ножку и отставьте Торсион прямо перпендикулярно на необходимую длину.

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Максимальное сечение обрабатываемых материалов для создания торсионов:

Полоса до 25х4 мм
Проф.труба до 15x2 мм
Квадрат до 12 мм
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Инструмент Корзинка

Приспособление для создания кузнечных элементов Корзинка. Изготовление производится из четырёх одинаковых по длине заготовок. Скручиваете их вокруг вала и получаете элементы для последующей сварки.

Максимальное сечение обрабатываемых материалов:
Круг до 8 мм

другие характеристики «TR-U2»

Без проблем помещается
в багажник авто
Окрашен специальной
антикоррозионной краской
Лёгкая сборка/разборка

Гарантия на улитку «tr-u2»

Вы получаете гарантийный талон сроком на 12 месяцев. Документ обеспечивает бесплатную замену комплектующих и расходных материалов в кратчайшие сроки.
Купить станок «TR-U2»
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1 год
гарантия

посмотрите универсальный станок в работе

В видео показан обзор Улитки, Торсиона и Корзинки, их конструкции и технических характеристик.

изделия, которые вы сможете создать с помощью универсального станка TR-u2

Методом холодной ковки без лишних затрат
Заборы и ворота
Беседки
Предметы интерьера
Козырьки
Мангалы
Скамейки
Перила
И многое другое
Заборы и ворота
Беседки
Предметы интерьера
Козырьки
Мангалы
Скамейки
Перила
И многое другое
Для дома и дачи
Создавайте эстетичные элементы ковки для Ваших беседок, мангалов, навесов, и др.кованых изделий. И проводите вечера в кругу семьи в красивой обстановке, радуя себя и близких.
В коммерческих целях
Это простой бизнес с быстрой окупаемостью, не требующий больших затрат. Или доп.заработок на своём хобби - Вы можете делать изделия на заказ соседям и знакомым.

хотите сами создавать красивые изделия с художественной ковкой?

Да, хочу

хотите сами создавать красивые изделия с художественной ковкой?

Да, хочу

вы сможете делать практически все виды элементов художественной ковки

Создавайте узоры подходящими под размер и стиль конкретного изделия
завитки для холодной ковки
Все виды s-образных завитков
холодная ковка, торсион
Торсион
элементы холодной ковки, корзинка
Корзинка

Закажите универсальный станок TR-u2 в полной комплектации

Станок 3 в 1: Улитка + Торсион + Фонарик. Прилагаемое усилие в работе легче в 9,2 раза, чем на обычных станках.
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Стоимость
37 000
руб
44 000
27 600
руб
только до 1 ноября 2019 года. Успейте приобрести!
Доставка по всей РФ и СНГ
Оплата при получении
Отслеживание груза по номеру накладной

или закажите универсальный станок «tr-U2» (улитка + торсион + корзинка) в рассрочку

Нашим партнёром является Тинькофф Банк
Первый взнос 0 рублей!

Вы получаете станок сразу, а первый платёж вносите только через месяц.

Удобные условия рассрочки

Выбирайте удобный Вам срок погашения сами: 3, 6 или 10 месяцев.

Быстрое решение банка

Оформление заявки — 3 минуты. Решение банка — 40 секунд.

Как купить в рассрочку универсальный станок

1. Выбираете кнопку с нужным сроком рассрочки: 3, 6 или 10 месяцев.
2. Заполняете короткую заявку. Нужен только телефон и паспорт.
3. Вы увидите решение банка в течении 40 сек. на экране монитора и в смс-сообщении.
4. Оформляете рассрочку.
5. Мы звоним Вам для оформления доставки и отправляем станок TR-U2.
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Рассрочка на 3 месяца:
37 000
12 333
руб/мес *
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Рассрочка на 6 месяцев:
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Рассрочка на 10 месяцев:
37 000
3 700
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* Рассрочка это беспроцентный банковский продукт, при котором клиент ничего не переплачивает. При формировании рассрочки подбирается особый тариф, скорректированный таким образом, что ежемесячный платёж может отличаться при пересчёте в совокупности от общей суммы заказа, НО Банк корректирует последний платёж в графике платежей таким образом, что общая совокупная сумма платежей не будет превышать общую сумму займа по рассрочке и в данном случае клиент ничего не переплатит, заплатив ровно ту сумму, взятую у Банка займом на товар или услугу банковского партнёра.

Полную картину графика платежей можно получить при оформлении заявки.

доставка по всей россии и странам снг

В любой город РФ, в том числе в Казахстан и Беларусь!
Оплата Улитки «по приходу» в Ваш город
Надёжно упаковываем груз перед отправкой
Срок доставки от 1 дня (в зависимости от удалённости Вашего города). По прибытии станка в Ваш город, Вы получите sms-сообщение на указанный телефон.
Высылаем Вам Товарную Накладную. На сайте выбранной транспортной компании можно по номеру накладной отследить местоположение груза.
Получите расчёт стоимости доставки до Вашего города
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компания «trubogib-67» единственный в росии производитель универсального станка tr-u2

01
Вы приобретаете станок напрямую от производителя.
( Собственное производство в РФ. Работаем без посредников! )
02
Мы гарантируем порядочность сделки.
Заключаем договор. Предоставляем гарантию на всю продукцию.
03
Мы работаем официально, реквизиты нашей организации:
Компания «Трубогиб 67» ИП Окунев Роман Андреевич ИНН 671402621106 ОГРНИП 317673300005100 РФ, г. Смоленск.
04
В целях Вашей безопасности, извещаем Вас о том, что наша компания Не имеет филиалов в других городах кроме г. Смоленск (Смоленская область). Осуществляйте Ваши покупки в интернете с гарантиями!
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Выбирайте качественное оборудование и надёжного производителя для Ваших задач.

вам не нужен универсальный станок с уникальной конструкцией?

Посмотрите станок Улитка TR-U1 для холодной ковки
100% Оплата при получении
Стоимость 8 750 руб.
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Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная д.2 ст. 13
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