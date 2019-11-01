универсальный Станок улитка TR-U2 с уникальной конструкцией
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основные характеристики улитки tr-u2
Вертикальная конструкция даёт удобство в работе. Не нужно ходить вокруг станка во время работы.
К тому же такая Улитка занимает меньше места на рабочем столе.
Нагрузка при работе идёт с малой шестерни на большую, что уменьшает прилагаемое усилие в 9,2 раза, чем на обычных станках.
Вы можете работать без напряжения, вращая вороток одной рукой.
Малая шестерня сделана из 45 стали, (ЗАКАЛЕНА)
Две лекалы в комплекте, малая и большая. Малая для более крутого загиба. Большая для полого загиба, также имеет подвижное ухо.
Сделаны из 45 стали (ЗАКАЛЕНЫ)
Минимальный диаметр завитка: 40 мм;
Максимальный диаметр завитка: 150 мм.
Для регулировки диаметра завитка. Двигается вперёд и назад.
Вы можете и не крепить её, так как станок достаточно устойчив во время работы и без крепления. Потому что вся нагрузка создаётся внутри станка.
Максимальное сечение обрабатываемых материалов для создания завитков:
дополнительные характеристики станка tr-u2
Рассмотрим подробнее дополнительный функционал универсального станка
Дополнительная оснастка для создания Торсионов.
Верхний зажим для крепления обрабатываемого материала. В таком положении Вы получаете Торсион длиной 100 см. Если нужен Торсион короче, то просто передвигаете зажим ближе к основанию.
Размеры — 1400x330x500 мм, Вес — 38 кг.
Дополнительная ножка в комплекте, позволяет увеличивать длину Торсиона на столько, на сколько Вам нужно. Просто демонтируйте Торсион от главного узла, закрепите ножку и отставьте Торсион прямо перпендикулярно на необходимую длину.
Максимальное сечение обрабатываемых материалов для создания торсионов:
Приспособление для создания кузнечных элементов Корзинка. Изготовление производится из четырёх одинаковых по длине заготовок. Скручиваете их вокруг вала и получаете элементы для последующей сварки.
другие характеристики «TR-U2»
в багажник авто
Гарантия на улитку «tr-u2»
гарантия
посмотрите универсальный станок в работе
В видео показан обзор Улитки, Торсиона и Корзинки, их конструкции и технических характеристик.
изделия, которые вы сможете создать с помощью универсального станка TR-u2
вы сможете делать практически все виды элементов художественной ковки
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или закажите универсальный станок «tr-U2» (улитка + торсион + корзинка) в рассрочку
Вы получаете станок сразу, а первый платёж вносите только через месяц.
Выбирайте удобный Вам срок погашения сами: 3, 6 или 10 месяцев.
Оформление заявки — 3 минуты. Решение банка — 40 секунд.
Как купить в рассрочку универсальный станок
Полную картину графика платежей можно получить при оформлении заявки.
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компания «trubogib-67» единственный в росии производитель универсального станка tr-u2
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